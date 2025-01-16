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13:58, 16 января 2025Россия

Боец СВО заявил о притеснениях от действующих в интересах Киргизии российских полицейских

Боец СВО Кубанычбек: Полиция при задержании предложила качать права в Киргизии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Сотрудники полиции нахамили имеющему киргизское и российское гражданства участнику специальной военной операции (СВО) Аскару Кубанычбеку и предложили ему попробовать качать права в Киргизии. О притеснениях со стороны правоохранителей сам Кубанычбек рассказал изданию «Регнум».

По словам бойца СВО, его задержали во время отпуска, когда он ехал встретиться с нуждающимся в медицинской помощи отцом. Оба раза Кубанычбека задерживали на вокзале — в первый раз он провел в отделе полиции несколько часов, из-за чего пропустил поезд, а при втором задержании его оставили в полиции на сутки.

Правоохранители сообщили действующему российскому военнослужащему, что задерживают его в интересах Киргизии, так как на родине Кубанычбека объявили в розыск из-за участия в СВО. «Полицейские сказали, что я нахожусь в международном розыске и не имею права находиться в России. Хотя я им еще раз показал и паспорт, и военный билет, и статьи в российских СМИ про меня, но они сказали, что им все равно», — заявил военный. Он добавил, что в полиции ему сказали, что уже передали Киргизии данные о его задержании, и связываться с командованием бойца не намерены.

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Уточняется, что российского бойца СВО отпустили из полиции лишь после общественного резонанса.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали бездомного, который оказался миллиардером и участником СВО.

ЖЗЛ
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