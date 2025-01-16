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18:27, 16 января 2025Силовые структуры

Бывшего военкома из российского региона осудили за торговлю военными билетами

Экс-военком Жиленко получил условный срок за продажу военных билетов в Гатчине
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы условно бывшего военного комиссара Евгения Жиленко за торговлю военными билетами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, в 2022 году Жиленко, занимая должность военного комиссара Гатчины и Гатчинского района Ленинградской области, получил 800 тысяч рублей от четырех молодых людей. За это он ускорил для них процесс освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья и получения военного билета с категорией «В — ограниченно годен к военной службе».

Экс-военкома признали виновным по четырем эпизодам по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Он полностью признал свою вину.

Жиленко назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, а также на шесть лет лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. С него также взыскали сумму полученных взяток в пользу государства.

Ранее в Самаре следователи заподозрили военкома Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов города Вячеслава Артюшкина в незаконной продаже уклонистам свыше 700 военных билетов.

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