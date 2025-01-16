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13:02, 16 января 2025Культура

Директор «Ленкома» прокомментировал ситуацию с дочерью Марка Захарова

Директор «Ленкома» Варшавер: Актрисе Захаровой не предлагали покинуть театр
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер высказался о ситуации с народной артисткой России Александрой Захаровой, которая заявила, что ее портреты убрали со стены в фойе театра. Его цитирует ТАСС.

По словам Варшавера, актриса продолжает работать в театре. Он отметил, что информация о том, что Захарова якобы прекратила работать в «Ленкоме», удивила руководство. «Ничего подобного нет, она продолжает числиться в театре. (...) Она работала и продолжает эту работу, никто даже не предлагал ей уйти из театра. Поэтому это наговор, информация не соответствует действительности», — сказал он.

Ранее дочь Марка Захарова рассказала, что ее убрали из всех спектаклей «Ленкома». «Я играть, видимо, больше не буду», — сказала Александра Захарова.

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