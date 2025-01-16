Дочь Марка Захарова лишилась работы в «Ленкоме»

Актриса Александра Захарова заявила, что ее убрали из всех спектаклей «Ленкома»

Народная артистка России Александра Захарова заявила, что ее портреты убрали со стены в фойе театра «Ленком Марка Захарова» вслед за ее коллегой Дмитрием Певцовым. Слова актрисы приводит ТАСС.

По словам дочери бывшего художественного руководителя «Ленкома», ее не уволили, но убрали из всех спектаклей. «После ухода моего отца я играла в разных его спектаклях. И меня постепенно убирали, потом разрешили играть раз в полгода в "Вишневом саде"», — сказала актриса.

Захарова также рассказала, что 14 января в дирекции театра ей сообщили, что она не должна быть на сцене «Ленкома». «Я играть, видимо, больше не буду», — добавила артистка.

Ранее Дмитрий Певцов прокомментировал ситуацию с «Ленкомом». Актер напомнил, что прослужил в театре 33 года и последний свой спектакль на его сцене сыграл 24 ноября.