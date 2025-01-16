Экс-президент США поблагодарил Байдена за прекращение огня в Газе

Экс-президент США Обама поблагодарил Байдена за прекращение огня в Газе

Бывший президент США Барак Обама поблагодарил действующего американского лидера Джо Байдена за договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Обама назвал соглашение «хорошей новостью для семей заложников, взятых 7 октября [2023 года], и для палестинских мирных жителей, которые страдали больше года, а также для всех, кто молился о завершении этой ужасной главы». Он добавил, что благодарен Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и «всем лидерам и дипломатическим командам со всего мира, которые так усердно работали, чтобы добиться этого».

По мнению экс-президента, никакая сделка не облегчит боль людей, потерявших близких, и не разрешит давний конфликт между израильтянами и палестинцами. «Эта работа будет намного сложнее и займет гораздо больше времени», — сказал он. При этом Обама подчеркнул, что соглашение «положит конец кровопролитию, позволит людям вернуться в свои дома и получить столь необходимую помощь более чем миллиону отчаявшихся».

15 января Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе и освобождении заложников. Соглашение вступит в силу 19 января.