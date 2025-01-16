Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:00, 16 января 2025Силовые структуры

ФСБ обнародовала показания повесившего 120 человек палача вермахта

ФСБ опубликовала показания повесившего 120 человек палача вермахта Фойербаха
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Халдей / РИА Новости

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнародовал архивные документы, в которых говорится о нацистском карателе из Австрии Мартине Фойербахе, принимавшем участие в казнях людей.

Фойербах вступил в ряды вермахта в октябре 1939 года. Его зачислили в 134-й запасной пехотный полк, а позже перевели в 3-й батальон «полка особого назначения по охране железнодорожных эшелонов», дислоцировавшийся в Вене.

В марте 1944 года советские военные в ходе боев за освобождение Керчи взяли австрийца в плен. Тогда Фойербах был штабс-ефрейтором 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии вермахта. Во ходе допроса стало известно, что военный лично повесил 120 человек. Он отрубил головы 80 людям, десять из них казнил путем отсечения конечностей, а двоих пригвоздил за руки и за ноги.

В мае ФСБ рассекретила протоколы допросов генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке о вывозе советских военнопленных из Крыма после прорыва Красной армией немецких укреплений на Перекопе весной 1943 года. Его самого Красная Армия взяла в плен в июне 1945 года в городе Нидершене в Германии и отправила в Севастопольскую тюрьму.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе с 19 января. Какие этапы включены в соглашение?

      В США заявили о возможном ответе Канады Трампу

      Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

      Количество жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло

      ФСБ обнародовала показания повесившего 120 человек палача вермахта

      В России дело о пропавших при вторжении ВСУ отправили в неработающий отдел полиции Суджи

      Порошенко указал на проблемы в коммуникации Трампа и Зеленского

      В Белом доме оценили роль команды Трампа в достижении сделки по Газе

      Байден резко ответил на вопрос о Трампе

      Британия и Франция начали тайно обсуждать отправку своих войск на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше