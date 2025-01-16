ФСБ обнародовала показания повесившего 120 человек палача вермахта

ФСБ опубликовала показания повесившего 120 человек палача вермахта Фойербаха

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнародовал архивные документы, в которых говорится о нацистском карателе из Австрии Мартине Фойербахе, принимавшем участие в казнях людей.

Фойербах вступил в ряды вермахта в октябре 1939 года. Его зачислили в 134-й запасной пехотный полк, а позже перевели в 3-й батальон «полка особого назначения по охране железнодорожных эшелонов», дислоцировавшийся в Вене.

В марте 1944 года советские военные в ходе боев за освобождение Керчи взяли австрийца в плен. Тогда Фойербах был штабс-ефрейтором 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии вермахта. Во ходе допроса стало известно, что военный лично повесил 120 человек. Он отрубил головы 80 людям, десять из них казнил путем отсечения конечностей, а двоих пригвоздил за руки и за ноги.

В мае ФСБ рассекретила протоколы допросов генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке о вывозе советских военнопленных из Крыма после прорыва Красной армией немецких укреплений на Перекопе весной 1943 года. Его самого Красная Армия взяла в плен в июне 1945 года в городе Нидершене в Германии и отправила в Севастопольскую тюрьму.