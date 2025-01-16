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11:59, 16 января 2025Бывший СССР

Глава МИД Армении объяснил причины подписания договора с США

Глава МИД Армении: Договор с США необходим для навигации в геополитике
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян объяснил причины подписания Хартии о стратегическом партнерстве с США. Об этом он написал в социальной сети X.

«[Армяно-американские] отношения достигли такого уровня, что их повышение до уровня стратегического партнерства не только уместно, но и необходимо для навигации по сложному геополитическому ландшафту», — написал глава армянского дипломатического ведомства.

По его словам, хартия служит свидетельством углубления отношений между Ереваном и Вашингтоном и дорожной картой для будущего стран.

Ранее министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Хартия о стратегическом сотрудничестве, подписанная Арменией и США, дает основу для углубления сотрудничества Еревана с Пентагоном.

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