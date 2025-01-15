В Армении объяснили значение подписанного с США договора

Папикян: Договор Армении с США дает основу для сотрудничества с Пентагоном

Хартия о стратегическом сотрудничестве, подписанная Арменией и США, дает основу для углубления сотрудничества Еревана с Пентагоном. Значение договора между государствами объяснил министр обороны Армении Сурен Папикян, сообщает ТАСС.

«Наше сотрудничество продолжится в рамках нового документа, в рамках того, что мы уже задокументировали. Мы продвинулись по ряду направлений», — передает слова Папикяна агентство Armenpress в Telegram.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали договор о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. Документ касается в том числе сфер обороны, безопасности, развития высоких технологий, демократии и инклюзивности.

Также было выбрано приоритетное направление в сотрудничестве Армении с США. Им стала интеграция Еревана в евроатлантические структуры.