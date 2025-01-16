Названа справедливая стоимость игры GTA VI

Аналитик Мэттью Болл: Справедливая стоимость игры GTA VI составит $80-100

Аналитик компании Epyllion Мэттью Болл заявил, сколько должна стоить новая часть игры Grand Theft Auto для геймеров. Отчет доступен на сайте специалиста.

По словам Болла, справедливая стоимость такой важной и большой видеоигры должна составить 80-100 долларов, или около 10,3 тысячи рублей. Специалист считает, что если Take-Two решится установить такую цену, то издатель «сломает ценовой барьер» и установит новый стандарт.

Актуальной и устоявшейся ценой для AAA-игр Мэттью Болл назвал 70 долларов, или около 7,2 тысячи рублей. Аналитик отметил, что GTA VI окажет большое влияние на рынок видеоигр — в том числе потому, что другие издатели начнут устанавливать более высокие цены на свои продукты и будут больше зарабатывать. При этом он заявил, что влияние тайтла могло быть и большим, но в первый год как минимум GTA VI будет недоступна на ПК.

Оценивая перспективы рынка видеоигр, Болл отметил, что индустрия истощена — иссякли драйверы роста, серьезное негативное влияние оказала пандемия коронавируса. По мнению автора, повышение стоимости игр может положительно повлиять на рынок.

Ранее специалисты газеты Financial Times заявили, что релиз GTA VI станет крупнейшим событием индустрии видеоигр в 2025 году. По их оценкам, за первые 12 месяцев после релиза игра позволит издателю и разработчику заработать 3,2 миллиарда долларов.