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14:45, 16 января 2025Россия

Губернатор заявил о пострадавшем после воздушной атаки ВСУ на российский регион

Губернатор Гладков заявил о пострадавшем после атаки ВСУ на Белгородскую область
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

В Белгородской области в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработали средства противовоздушной обороны, сбившие воздушные цели. Их количество Гладков не уточнил. «Предварительно, ранен один мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП (скорой медицинской помощи — прим. «Ленты.ру») доставляет из села Беловское Белгородского района в областную клиническую больницу», — написал он.

Глава региона добавил, что в населенном пункте повреждены два частных дома и гараж. Также осколками посечены пять автомобилей. Кроме того, в поселке Разумное повреждения получили фасад социального объекта и три легковых машины. Еще одно транспортное средство повреждено в Белгороде.

Ранее в результате атаки беспилотника в белгородском селе Отрадное пострадала женщина. Россиянка получила баротравму и осколочные ранения плеча и ноги.

ЖЗЛ
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