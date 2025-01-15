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09:33, 15 января 2025Россия

В российском регионе из-за атаки ВСУ пострадал человек

Белгородский губернатор Гладков: В селе Отрадное из-за атаки ВСУ ранена женщина
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Женщина получила ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Отрадное Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Отрадное Белгородского района в результате атаки FPV-дрона женщина получила баротравму и осколочные ранения плеча и ноги», — сообщил губернатор.

По его данным, пострадавшую госпитализируют, ей оказывается вся необходимая помощь. Последствия атаки ВСУ уточняются, на месте работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на среду, 15 января, ВСУ пытались атаковать Белгородскую область. Там средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Еще один дрон удалось перехватить над Тамбовской областью.

ЖЗЛ
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