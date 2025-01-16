Глава МЭР Решетников: Число посетивших Россию иностранцев выросло до 4 миллионов

Иностранцы стали больше любить Россию, число посетивших страну туристов из-за рубежа в январе — ноябре 2024 года выросло на 40 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Об этом заявил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников, передает ТАСС.

Министр отметил, что в общей сложности за 11 месяцев 2024 года в Россию приехали четыре миллиона гостей из-за границы. Глава ведомства подчеркнул, что такой результат является следствием комплексной работы по продвижению туристического бренда страны на новых рынках, улучшению инфраструктуры гостеприимства и условий въезда.

Более того, Решетников напомнил, что благодаря мерам нацпроекта по туризму к 2030 году планируется в четыре раза нарастить количество поездок иностранцев в Россию (до 16 миллионов).

Ранее сообщалось, что китайцы массово устремились в Санкт-Петербург. Количество медицинских туристов из КНР в этом российском городе в 2024 году выросло почти втрое по сравнению с 2023-м.