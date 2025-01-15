Китайцы массово устремились в один город России

Количество медицинских туристов из КНР в Санкт-Петербурге выросло почти втрое

Китайцы массово устремились в Санкт-Петербург, количество медицинских туристов из КНР в этом российском городе в 2024 году выросло почти втрое по сравнению с 2023-м. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Северной столицы.

«Поток пациентов из Китая вырос почти втрое, из Киргизии — вдвое, из Узбекистана — на 30 процентов», — говорится в сообщении. Отмечается, что наиболее востребованными у иностранных гостей стали услуги в сферах акушерства, педиатрии, гинекологии, офтальмологии и цифровой стоматологии. Более того, спросом пользуются программы комплексного обследования в петербургских клиниках и телемедицина.

Ранее стало известно, что россияне массово устремились в Африку. По словам директора департамента Африки МИД России Анатолия Башкина, после введенных странами Запада ограничений количество отечественных путешественников на континенте заметно увеличилось.

