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13:24, 14 января 2025Путешествия

Россияне массово устремились в Африку

МИД: Количество российских путешественников в Африке заметно возросло
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Abdelaziz Boumzar / Reuters

Россияне массово устремились в Африку. После введенных странами Запада ограничений количество отечественных путешественников на континенте заметно возросло. Об этом в беседе с «Известиями» заявил директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин.

«Это произошло даже несмотря на то, что по сравнению с традиционными маршрутами поездки туда — не самое дешевое удовольствие», — пояснил высокопоставленный дипломат.

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По словам Башкина, Африка привлекает российских туристов «своим колоритом, обилием и разнообразием природных красот». «По сути, она остается одним из самых удивительных на планете мест, где современность соседствует с традициями прошлого», — добавил он.

Ранее стало известно, что россияне начали активнее ездить в Европу. В 2024 году соотечественники бронировали авиабилеты туда на восемь процентов чаще, чем в 2023-м.

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