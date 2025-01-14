МИД: Количество российских путешественников в Африке заметно возросло

Россияне массово устремились в Африку. После введенных странами Запада ограничений количество отечественных путешественников на континенте заметно возросло. Об этом в беседе с «Известиями» заявил директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин.

«Это произошло даже несмотря на то, что по сравнению с традиционными маршрутами поездки туда — не самое дешевое удовольствие», — пояснил высокопоставленный дипломат.

По словам Башкина, Африка привлекает российских туристов «своим колоритом, обилием и разнообразием природных красот». «По сути, она остается одним из самых удивительных на планете мест, где современность соседствует с традициями прошлого», — добавил он.

Ранее стало известно, что россияне начали активнее ездить в Европу. В 2024 году соотечественники бронировали авиабилеты туда на восемь процентов чаще, чем в 2023-м.