Россияне стали чаще ездить в Европу

Россияне бронировали авиабилеты в страны Европы на 8 процентов чаще в 2024 году

Россияне стали активнее ездить в Европу, в 2024 году соотечественники бронировали авиабилеты туда на восемь процентов чаще, чем в 2023-м. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса OneTwoTrip.

Представитель сервиса Елена Шелехова также отметила, что доля этих направлений в общем количестве заграничных заказов увеличилась на один процентный пункт — до 13 процентов.

Тем временем рост интереса российских туристов к путешествиям в европейские страны подтвердили и эксперты МТС Travel. Аналитики компании выяснили, что количество поездок россиян в Европу с 1 января по 20 декабря 2024 года возросло на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Ранее стало известно, что власти Латвии обяжут граждан стран Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе россиян, сообщать информацию о цели визита перед въездом. Уточнялось, что соответствующий законопроект подготовила и подала в президиум парламентская комиссия сейма Латвии по национальной безопасности.

