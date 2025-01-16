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17:48, 16 января 2025Интернет и СМИ

Известный российский блогер посетил Бали и развеял популярный миф о курорте

Блогер Глазунов посетил Бали и развеял миф о низких ценах на курорте
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: AndrewGlazunov / Youtube

Известный российский блогер Андрей Глазунов посетил Бали и развеял популярный миф о том, что на курорте низкие цены на все. Видеозапись, посвященная поездке на остров, доступна на его YouTube-канале.

«Говорят, что на Бали очень дешево», — заявил Глазунов. Блогер посетил местный ресторан, где заказал горячее блюдо, салат и чай. Три позиции обошлись ему в 316 тысяч индонезийских рупий (около 1982 рублей). «Я рассчитывал немножко на меньшую стоимость», — признался он и добавил, что посчитал дорогим поход в это заведение.

Блогер также показал, что бутылка воды, мангустины, бананы, печенье, хлопья, два шоколадных батончика и овсяное молоко обошлись ему в 236 тысяч индонезийских рупий (около 1,5 тысячи рублей). «Немало, но зато это завтрак, обед и перекус», — заключил он.

Ранее популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетил Исландию и рассказал о высоких ценах на продукты. По его словам, в этой стране также высокие цены на алкоголь.

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