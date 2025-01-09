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19:35, 9 января 2025Интернет и СМИ

Варламов посетил Исландию и рассказал о высоких ценах на продукты

Блогер Варламов посетил Исландию и заявил о высоких ценах на продукты
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетил Исландию и рассказал о высоких ценах на продукты. Видео из поездки доступно на YouTube.

Варламов отметил, что в Исландии все очень дорого. В частности, он посетил местный супермаркет и показал цены на продукты. Блогер рассказал, что 125 граммов малины в магазине обойдутся в 650 крон (471 рубль), один килограмм манго — 653 кроны (474 рубля), килограмм ананасов — 489 крон (355 рублей), килограмм помидоров из Испании — 829 крон (601 рубль), килограмм местных помидоров — 462 кроны (334 рубля), килограмм картофеля — 397 крон (288 рублей).

По словам блогера, в Исландии также высокие цены на алкоголь. «Он очень дорогой. Если вы будете ходить по ресторанам, будьте готовы, что за самое простое вино вы будете отдавать по 50-60 евро (около пяти-шести тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), так что если вы любите вино или любой другой алкоголь, его лучше привозить с собой», — подчеркнул он.

Ранее Варламов посетил Кубу и рассказал о дефиците базовых продуктов и высоких ценах на них в этой стране.

До этого Варламов описал цены на продукты в Норвегии словами «сразу пропадает аппетит». Блогер отметил, что покупатели на рынках «подходят, грустят и уходят».

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