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10:47, 30 октября 2024Интернет и СМИ

Варламов описал цены на продукты в Норвегии словами «сразу пропадает аппетит»

Блогер Варламов описал цены на продукты в Норвегии словами «пропадает аппетит»

Фото: Victoria Klesty / Reuters

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Норвегии и рассказал о высоких ценах на продукты. Видео из поездки доступно на YouTube.

«Раньше это был настоящий рыбный рынок, сюда приходили рыбаки, сейчас это абсолютно туристическая фигня. В чем проблема? Проблема в ценах, от цен сразу пропадает аппетит», — описал Варламов рыбный рынок в норвежском Бергене.

По словам блогера, «кусок белой дешевой рыбы в панировке» с картошкой стоит 18 долларов (около 1750 рублей), рыбный суп — 21 доллар (2040 рублей), бургер — 18 долларов (1750 рублей), а краб — 370 долларов (36 тысяч рублей) за килограмм. «Икру мы даже не смотрим, тут такое количество нулей», — отметил Варламов.

Говоря о ценах на рыбном рынке, блогер также с иронией отметил, что покупатели там «подходят, грустят и уходят».

Ранее Варламов побывал в Японии и пожаловался на высокие цены на продукты, в частности на фрукты и ягоды. Он отметил, что цена на упаковку клубники из 15 штук составила 24 доллара, а за одну ягоду — 3,4 доллара. Блогер также уточнил, что он продемонстрировал не самую дорогую клубнику, которую видел в Японии.

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      Олег Давыдов
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