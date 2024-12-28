Варламов посетил страну Латинской Америки и рассказал о дефиците базовых продуктов

Блогер Варламов посетил Кубу и рассказал о дефиците базовых продуктов в стране

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетил Кубу и рассказал о дефиците базовых продуктов и высоких ценах на них в этой стране Латинской Америки. Видео из поездки доступно на YouTube.

«Я очень удивился, когда узнал, что в ресторанах невозможно заказать привычные овощи и фрукты, оказывается, на тропическом острове все плохо с помидорами, малиной и привычными для нас продуктами, которые в России можно купить круглый год», — рассказал Варламов.

Блогер отметил, что дефицит на Кубе не ограничивается овощами и фруктами. «Все либо очень дорого, либо нужно отстоять очередь, либо этого попросту нет», — подчеркнул он. По его словам, в стране сложно достать, помимо продуктов, одежду, детское питание, технику, лекарства и многое другое.

Ранее Варламов описал цены на продукты в Норвегии словами «сразу пропадает аппетит». Говоря о ценах на рыбном рынке, блогер с иронией отметил, что покупатели там «подходят, грустят и уходят».