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15:51, 16 января 2025Ценности

Кэмерон Диас впервые за пять лет появилась на красной дорожке и вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Американская актриса и модель Кэмерон Диас впервые за пять лет появилась на красной дорожке и вызвала споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

52-летняя знаменитость посетила в Берлине премьеру фильма «Снова в деле», где исполнила одну из главных ролей. Она предстала перед камерами в черном наряде, который включал в себя блузку, джинсы с завышенной талией и оверсайз-пальто длины макси. Также звезда нанесла на губы красную помаду и выбрала лак для ногтей в тон.

Читатели издания высказались о снимках в комментариях. «Не в восторге от ее наряда, но макияж прекрасно выполнен», «Этот образ определенно не лучший на данный момент», «Ей нужен стилист», «Слишком большое пальто и слишком широкие штаны, что создает ужасный силуэт», «Стареет изящно. Мне кажется, она обладает прекрасными личными качествами и не чувствует необходимости выглядеть как пластиковая кукла», «Красива и естественна», «Выглядит счастливой, здоровой и стильной», — отметили юзеры.

В октябре 2024 года Кэмерон Диас объяснила 10-летний перерыв в карьере.

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