Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:52, 16 января 2025Мир

Клинтон, Буш и Обама не придут на инаугурационный обед Трампа

NBC: Экс-лидеры Клинтон, Буш и Обама не придут на инаугурационный обед Трампа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Экс-лидеры США — 42-й президент Билл Клинтон, 43-й президент Джордж Буш — младший и 44-й президент Барак Обама — не придут на обед в честь инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает телекомпания NBC.

По данным СМИ, Обама и Клинтон получили от Трампа приглашения на обед, но участвовать отказались. Также приглашение было отправлено на имя бывшей первой леди и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, но она также не планирует посещать мероприятие. Представители Буша-младшего заявили, что не знают, получил ли он приглашение.

Однако три экс-президента США будут присутствовать на церемонии присяги Дональда Трампа. По обычаю, после инаугурационной речи нового главы страны президент, чьи полномочия завершились, покидает Вашингтон, а новоизбранный лидер после прощания с ним устраивает обед в Капитолии. Традиция берет свое начало с 1953 года, ее создал 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр.

Ранее Time составил список обещаний Трампа на первый день его президентства. К этой дате он подготовил около 100 указов, призванных «ударить в самое сердце» законодательной повестки администрации Джо Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине. Что об этом известно?

      В России таксисты отказались обслуживать участника СВО на инвалидной коляске

      В российском городе машина скорой помощи столкнулась с Cadillac

      66-летняя Мадонна показала фото в мини-юбке и удивила фанатов

      Знаменитый кинолог назвал три худшие породы собак для семей с детьми

      В Минске рассказали о возможностях «Орешника» и ядерного оружия

      В Белоруссии рассказали об активности спецслужб перед выборами

      В ЕС обвинили Зеленского в превращении политики в театр

      Трампа уличили в нарушении неписаного правила

      Россияне стали реже брать микрозаймы для одной цели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше