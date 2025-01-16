NBC: Экс-лидеры Клинтон, Буш и Обама не придут на инаугурационный обед Трампа

Экс-лидеры США — 42-й президент Билл Клинтон, 43-й президент Джордж Буш — младший и 44-й президент Барак Обама — не придут на обед в честь инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает телекомпания NBC.

По данным СМИ, Обама и Клинтон получили от Трампа приглашения на обед, но участвовать отказались. Также приглашение было отправлено на имя бывшей первой леди и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, но она также не планирует посещать мероприятие. Представители Буша-младшего заявили, что не знают, получил ли он приглашение.

Однако три экс-президента США будут присутствовать на церемонии присяги Дональда Трампа. По обычаю, после инаугурационной речи нового главы страны президент, чьи полномочия завершились, покидает Вашингтон, а новоизбранный лидер после прощания с ним устраивает обед в Капитолии. Традиция берет свое начало с 1953 года, ее создал 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр.

Ранее Time составил список обещаний Трампа на первый день его президентства. К этой дате он подготовил около 100 указов, призванных «ударить в самое сердце» законодательной повестки администрации Джо Байдена.