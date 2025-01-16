В США сгорела коллекция написанных сыном Байдена картин

Написанные Хантером Байденом картины сгорели в результате бушующих в США пожаров

Коллекция из почти 200 картин, написанных сыном действующего президента США Джо Байдена Хантером, была уничтожена в результате бушующих в Калифорнии пожаров. Об этом пишет New York Post.

Источник, близкий к семье лидера США, сообщил, что произведения искусства хранились на складе недалеко от дома голливудского адвоката Байдена-младшего Кевина Морриса. Отмечается, что коллекция оценивается в «миллионы долларов».

Ранее сообщалось, что уехавший из России рок-музыкант и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко решил отправиться на гастроли, чтобы восстановить сгоревший в США дом стоимостью 2,8 миллиона долларов.