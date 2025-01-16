Лидер группы «Мумий Тролль» решил отправиться на гастроли ради сгоревшего дома

Mash: Лагутенко отправится на гастроли ради восстановления сгоревшего в США дома

Уехавший из России рок-музыкант и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко решил отправиться на гастроли, чтобы восстановить сгоревший в Калифорнии дом стоимостью 2,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артисту придется провести около 40 концертов, чтобы заново отстроить здание. Отмечается, что стоимость выступления группы составляет 8,5 миллиона рублей, из которых Лагутенко забирает половину как солист.

«Со слов организаторов, "Мумий Тролль" любят за рубежом, концертов у группы больше, чем у остальных уехавших артистов», — говорится в сообщении. Менеджмент музыкального коллектива также активно принимает заказы на частные выступления, пишет канал.

Ранее стало известно, что Илья Лагутенко потерял дом в Калифорнии во время пожаров, обрушившихся на штат. Дом артиста располагался в поселке Биг-Рок между Малибу и Лос-Анджелесом. Артист купил его в 2018 году в ипотеку за 2,8 миллиона долларов.