Лондонский банк пообещал Украине полтора миллиарда евро

Bloomberg: ЕБРР собрался инвестировать в Украину 1,5 миллиарда евро

Расположенный в Лондоне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2025 году собирается инвестировать в украинскую экономику 1,5 миллиарда евро. Об этом заявил управляющий директор банка по Украине и Молдове Арвид Тюркнер. Его процитировало агентство Bloomberg.

В 2024 году размер инвестиций оценивался в 2,4 миллиарда евро.

По словам Тюркнера, главными приоритетами остаются инфраструктура и энергетическая безопасность. Затем следуют частный сектор и устойчивость в сфере продовольственной безопасности. В прошлом году больше 50 процентов инвестиций ЕБРР в Украину пошли в частный бизнес. Доля останется примерно такой же и в 2025 году, поскольку банк видит «хороший сельскохозяйственный сектор» в качестве центрального для украинской экономики.

В то же время Тюркнер считает, что Украина должна добиться прогресса в борьбе с коррупцией и проведении судебной реформы. Кроме того, он призвал Киев продвинуться в реформе корпоративного управления.

В конце осени прошлого года ЕБРР отказался помогать украинским компаниям, связанным с местными олигархами. Это решение представители организации объяснили тем, что «освобождение экономики Украины от влияния олигархов является фундаментальной задачей для европейской интеграции», а компромиссы в этом вопросе плохо скажутся на долгосрочных перспективах республики.