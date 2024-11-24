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22:13, 24 ноября 2024Мир

Европейский банк отказал Украине в помощи из-за олигарха

ЕБРР отказал Украине в финансировании энергетики из-за олигарха Рината Ахметова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Одиль Рено-Басс

Одиль Рено-Басс. Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказался помогать украинским компаниям, связанным с местными олигархами. Об этом сообщает Corriere della Sera.

В частности, речь идет об энергетической компании ДТЭК, которая находится под контролем олигарха Рината Ахметова. Президент банка Одиль Рено-Басс, комментируя данное решение, подчеркнула, что «освобождение экономики Украины от влияния олигархов является фундаментальной задачей для европейской интеграции».

Она отметила, что компромиссы в этом вопросе негативно отразятся на долгосрочных перспективах республики. Уточняется, что Украина получит помощь, если Ахметов откажется от контроля над ДТЭК.

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