Европейский банк отказал Украине в помощи из-за олигарха

ЕБРР отказал Украине в финансировании энергетики из-за олигарха Рината Ахметова

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказался помогать украинским компаниям, связанным с местными олигархами. Об этом сообщает Corriere della Sera.

В частности, речь идет об энергетической компании ДТЭК, которая находится под контролем олигарха Рината Ахметова. Президент банка Одиль Рено-Басс, комментируя данное решение, подчеркнула, что «освобождение экономики Украины от влияния олигархов является фундаментальной задачей для европейской интеграции».

Она отметила, что компромиссы в этом вопросе негативно отразятся на долгосрочных перспективах республики. Уточняется, что Украина получит помощь, если Ахметов откажется от контроля над ДТЭК.