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20:14, 16 января 2025Культура

Лопес раскритиковали за помощь пострадавшим в пожарах

Дженнифер Лопес осудили за пожертвование старой одежды пострадавшим в пожарах
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дженнифер Лопес сделала крупное пожертвование в виде одежды и аксессуаров пострадавшим от разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, актриса и певица передала в помощь тем, кто оказался в зоне бушующей стихии и лишился жилья, брендовую одежду из своего собственного хранилища.

«Там есть обувь, свитера и куртки, отлично подходящие для этого сезона. Дженнифер собирала одежду в своем хранилище последние 30 лет, так что было из чего выбрать», — заявил инсайдер издания.

Такой подход к благотворительности некоторым показался возмутительным. Пользователи в социальных сетях посчитали, что звезда такого уровня, как Джей Ло, могла бы пожертвовать пострадавшим деньги или помочь найти хотя бы временное жилье, пока они остались без крыши над головой. Как заявили комментаторы, отдав людям свою поношенную одежду, Лопес просто придумала красивый способ избавиться от хлама в своем шкафу.

Ранее стало известно, что российский певец и актер Алексей Воробьев покинул виллу в Лос-Анджелесе из-за пожара.

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