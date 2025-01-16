Власти российского города оставили жильцов сгоревшего общежития без жилья

Власти Махачкалы оставили жильцов сгоревшего общежития без жилья

В Махачкале жителей сгоревшего общежития не спешат обеспечить новым жильем. О бездействии местных властей пишет издание «Акценты».

Еще в 2020 году здание признали аварийным, а как раз перед Новым годом в доме вспыхнул пожар. Пламя охватило несколько комнат на четвертом этаже общежития. Из огня не удалось спасти одного человека, еще один горожанин получил серьезные ожоги и поступил в реанимацию. Причины возгорания до сих выясняет прокуратура.

Спустя больше чем полмесяца пострадавшим так и не предоставили новую жилплощадь — свои обещания по переселению в отдельные квартиры мэрия не сдержала. Погорельцев также оповестили о единовременных выплатах в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Уцелевшие комнаты покрыты гарью, полы пришли в негодность, мебель и бытовая техника сгорели либо оказались залиты во время тушения. Жить в таких условиях невозможно, сетуют жильцы.

Ранее в другом российском городе, Черногорске, жителей аварийного дома переселили в шаткий и промерзающий. Новое здание, как и прежнее, выглядит так, будто в любой момент готово обрушиться. Потолочные перекрытия в нем раскачивает порывами ветра.