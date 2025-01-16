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04:38, 16 января 2025Мир

Маск помог вызволить из Ирана задержанную итальянскую журналистку

NYT: Маск помог задержанной в Иране итальянской журналистке вернуться на родину
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск помог убедить Тегеран отпустить итальянскую журналистку Чечилию Салу, задержанную в Иране в декабре 2024 года. О вызволении девушки и ее возвращении на родину сообщила The New York Times (NYT), ссылаясь на свои на источники.

Согласно информации газеты, Илон Маск обсудил этот вопрос с постпредом исламской республики при ООН Амиром Саидом Иравани.

Сала работала в Иране по журналистской визе до момента своего задержания 19 декабря в связи с «нарушением законов исламской республики». Подробности не были обнародованы, власти и родственники итальянки просили соблюдать конфиденциальность, пока шли переговоры. В результате успешной дипломатической работы 8 января она вылетела в Италию.

Ранее Илон Маск рассказал, что в помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии были задействованы автомобили Tesla. Они использовались в качестве мобильных базовых станций для обеспечения электропитанием интернет-терминалов Starlink в районах Лос-Анджелеса, где отсутствует связь.

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