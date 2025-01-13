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05:36, 13 января 2025Мир

В помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии задействовали автомобили Tesla

Илон Маск: автомобили Tesla помогают пострадавшим от пожаров в Калифорнии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Автомобили Tesla используются для оказания помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии. Об этом сообщил генеральный директор компании-производителя автомобилей Илон Маск в социальной сети X.

Он отметил, что из-за этого возникли задержки в поставках машин. По его словам, автомобили используются в качестве мобильных базовых станций для обеспечения электропитанием интернет-терминалов Starlink в районах Лос-Анджелеса, где отсутствует связь. Маск добавил, что новый трак планируется доставить в конце недели.

Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный упростить процесс восстановления построек, пострадавших от разрушительных пожаров.

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший связал пожары в Калифорнии с отправкой пожарного оборудования Украине. Сам же Дональд Трамп предложил губернатору Гэвину Ньюсому уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате.

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