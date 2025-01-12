Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших зданий от пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный упростить процесс восстановления построек, пострадавших от разрушительных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, в штате временно приостанавливаются требования по лицензированию и проверке, предусмотренные законом о качестве окружающей среды. Как полагают власти региона, меры позволят пострадавшим быстрее приступить к восстановлению зданий.
Кроме того, глава штата призвал профильные агентства пересмотреть строительные нормы и изучить, какие из них можно временно смягчить или приостановить, чтобы ускорить реконструкцию жилья.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Edison International заявило, что причиной пожаров в Калифорнии мог стать оборванный электропровод. При этом неизвестно, когда произошло повреждение — до или после начала бедствия.
В свою очередь, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший связал происходящее в Калифорнии с тем, что пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своего снаряжения Украине.