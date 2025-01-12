Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших зданий от пожаров

Губернатор Калифорнии подписал указ об оказании помощи пострадавшим от пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный упростить процесс восстановления построек, пострадавших от разрушительных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, в штате временно приостанавливаются требования по лицензированию и проверке, предусмотренные законом о качестве окружающей среды. Как полагают власти региона, меры позволят пострадавшим быстрее приступить к восстановлению зданий.

Кроме того, глава штата призвал профильные агентства пересмотреть строительные нормы и изучить, какие из них можно временно смягчить или приостановить, чтобы ускорить реконструкцию жилья.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Edison International заявило, что причиной пожаров в Калифорнии мог стать оборванный электропровод. При этом неизвестно, когда произошло повреждение — до или после начала бедствия.

В свою очередь, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший связал происходящее в Калифорнии с тем, что пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своего снаряжения Украине.