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21:55, 12 января 2025Экономика

Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших зданий от пожаров

Губернатор Калифорнии подписал указ об оказании помощи пострадавшим от пожаров
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетПожары в Калифорнии:

Фото: Heidi Schlitt / Reuters

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный упростить процесс восстановления построек, пострадавших от разрушительных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, в штате временно приостанавливаются требования по лицензированию и проверке, предусмотренные законом о качестве окружающей среды. Как полагают власти региона, меры позволят пострадавшим быстрее приступить к восстановлению зданий.

Кроме того, глава штата призвал профильные агентства пересмотреть строительные нормы и изучить, какие из них можно временно смягчить или приостановить, чтобы ускорить реконструкцию жилья.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Edison International заявило, что причиной пожаров в Калифорнии мог стать оборванный электропровод. При этом неизвестно, когда произошло повреждение — до или после начала бедствия.

В свою очередь, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший связал происходящее в Калифорнии с тем, что пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своего снаряжения Украине.

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