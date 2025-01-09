Сын Трампа связал пожары в Калифорнии с помощью Украине

Сын Трампа связал пожары в Калифорнии с отправкой пожарного оборудования Украине

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший связал пожары в Калифорнии с отправкой пожарного оборудования Украине. Об этом сын политика написал на своей странице в соцсети X.

«Посмотрите, конечно же, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своего снаряжения Украине», — заявил он.

Ранее избранный американский лидер Дональд Трамп предложил губернатору Гэвину Ньюсому уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. Республиканец отметил, что лучшие красивые районы США сгорают дотла.

Американская компания AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды, подсчитала, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе составит от 52 до 57 миллиардов долларов. По словам главного метеоролога компании Джонатана Портера, это уже один из самых масштабных лесных пожаров в истории Калифорнии.