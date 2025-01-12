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11:08, 12 января 2025Мир

Озвучена новая версия начала пожаров в Калифорнии

Bloomberg: Пожары в Калифорнии мог вызвать оборванный электропровод
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Gene Blevins / Reuters

Сильные лесные пожары в Калифорнии мог вызвать оборванный электропровод. Новую версию начала пожаров озвучило агентство Bloomberg, ссылаясь на компанию Edison International.

В публикации утверждается, что на опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar, был найден упавший провод.

В Edison International уточнили, что им не известно о том, когда произошло повреждение кабеля — до или после начала пожаров в Калифорнии.

Ранее издание The New York Times сообщило, что из-за усиления пожаров в Калифорнии объявили эвакуацию из музея Гетти — одного из самых посещаемых в США.

По данным американского телеканала NBC News, ссылающегося на информацию властей, число жертв пожаров в Калифорнии достигло 16 человек.

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