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10:47, 12 января 2025Культура

В Калифорнии объявили эвакуацию из музея Гетти

NYT: Из-за усиления пожаров в Калифорнии объявили эвакуацию из музея Гетти
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Из-за усиления пожаров в Калифорнии объявили эвакуацию из музея Гетти — одного из самых посещаемых в США. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, эвакуирован персонал Центра Гетти, который включает музей с картинами Рубенса, Рембрандта, Дега, Моне и многих других мастеров. В помещениях остались только сотрудники службы безопасности.

Газета напоминает, что в 2017 году часть территории музея загорелась, однако экспозиция не пострала. Причиной этого стала система защиты: здание музея построено из бетона и облицовано травертином, а территория вокруг него обсажена акациями. Также на территории комплекса работают разбрызгиватели и имеется резервуар с водой.

Ранее американский телеканал NBC News, ссылаясь на информацию властей, сообщил, что число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 16 человек.

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