Москвич незаконно хранил дома арсенал огнестрельного оружия и попался

В Москве у мужчины полиция изъяла арсенал огнестрельного оружия и 200 патронов

В Москве в квартире у 45-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник управления информации и общественных связей (УИОС) столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным правоохранителей, во время обысков у подозреваемого обнаружили предметы, конструктивно схожие с пистолетом, автоматом, а также ружьями, револьверами и винтовками. Помимо этого, у фигуранта нашли устройства, схожие с магазинами и затвором от пистолета, а также 200 патронов различного калибра. Силовики провели исследование, в результате которого было установлено, что пистолет является переделанным самодельным способом и относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Основные его части пригодны для использования по своему целевому назначению. Кроме того, переделанным самодельным способом был и найденный у москвича автомат. Ему изменили ствол на самодельно изготовленный. Он также пригоден для стрельбы. Остальные предметы направлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур задержали 51-летнего жителя Якутии, который организовал оружейную мастерскую в собственном доме.