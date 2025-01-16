Москвичей предупредили о гололедице

Гидрометцентр: В среду Москву ожидает гололедица

В среду, 16 января, в Москве ожидается облачная погода и гололедица. Об этом жителей и гостей столицы предупредили специалисты Гидрометцентра, прогноз опубликован на сайте.

Местами также возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем температура воздуха достигнет от 0 до 2 градусов, ночью столбики термометров остановятся на той же отметке. По области и в ночное, и в дневное время ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов.

Синоптики также прогнозируют западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745-749 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о приходе морозов в конце января. Интенсивность грядущего похолодания пока неизвестна.