Мужчина случайно запечатлел на камеру падение метеорита у своего дома

В Канаде метеорит упал рядом с жилым домом и попал на видео

Метеорит упал рядом с жилым домом на острове Принца Эдуарда, Канада, и оставил след на уличной плитке. Об этом сообщает CBC News.

Джо Велаидум шел домой с прогулки с собаками, когда заметил темные обломки на подъездной дорожке и лужайке. Он решил посмотреть кадры с камеры видеонаблюдения на своем дворе, чтобы понять, что произошло. На запись попал странный взрыв на том месте, где Джо недавно стоял. Он отметил, что если бы остался стоять там, его бы просто разорвало.

Друг Велаидума предположил, что камера видеонаблюдения случайно запечатлела падение метеорита. Велаидум прислушался к нему, сфотографировал обломки и отправил фотографии куратору коллекции метеоритов Университета Альберты Крису Херду. По счастливой случайности Херд запланировал поездку на остров Принца Эдуарда для семейного отдыха. Получив сообщение Велаидума, он решил заехать к нему.

На месте Херд собрал нужные образцы, изучил их и подтвердил, что рядом с домом Джо упал хондрит — каменный метеорит. Он был назван в честь столицы острова Шарлоттаунским метеоритом.

Херд рассказал, что скорость этого космического тела перед приземлением составляла 200 километров в час. По его словам, он прилетел из пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Херд отметил, что это первый метеорит, найденный на острове Принца Эдуарда.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина случайно обнаружил на своем участке странную дымящуюся яму. В ней оказался метеорит.

