Мужчина случайно нашел на своем участке метеорит

В Индии мужчина нашел на своем участке дымящуюся яму с метеоритом

В Индии мужчина случайно обнаружил на своем участке странную дымящуюся яму. Об этом сообщает India Today.

Фермер из деревни Ахмангалам, штат Тамилнад, нашел на своих угодьях полутораметровую яму, из которой шел горячий дым. Поскольку происхождение ямы было ему неизвестно, он вызвал полицию и оповестил местные власти о таинственной находке.

Приехавшие на место правоохранители и эксперты осмотрели яму и взяли со дна образцы, которые отправили для анализа в лаборатории городов Ченнай и Веллуру. По их оценкам, на участок упал метеорит.

«Мы собрали образцы из ямы и рядом с ней. Это метеорит, который упал на Землю. Он мог быть частью пояса астероидов между Марсом и Юпитером», — рассказал научный сотрудник по фамилии Рави.

Ранее сообщалось, что метеорит проломил крышу дома жительницы французской коммуны Ширмек и испортил ей завтрак. Инцидент произошел, когда женщина в компании друга пила кофе у себя дома.