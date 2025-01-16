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11:33, 16 января 2025Россия

Мужчина заставил позвонившего ему мошенника с Украины признать Крым российским под запись

Россиянин заставил набравшего ему мошенника с Украины ответить на вопрос о Крыме
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянин столкнулся с телефонным мошенником с Украины и задал ему вопрос о том, кому принадлежит Крым. Запись беседы опубликовал Telegram-канал «ЧП/Крым».

Из разговора следует, что мошенник использовал известную схему с якобы истекающим сроком действия договора на оказание коммуникационных услуг. Раскрыв обман, его собеседник интересуется, почему звонок происходит не с российского номера. «Я не знаю, это определяет система», — ответил злоумышленник.

Затем россиянин поинтересовался, когда «сотруднику мобильного оператора» отключат свет, намекая на недавный ракетный удар. «Вопрос непонятен», — ответил мошенник с явным украинским акцентом. «А Крым чей?» — поинтересовался у него мужчина. «Московский», — вынужден был ответить тот.

Ранее главред «Ленты.ру» Владимир Тодоров был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Это произошло после выхода фильма о телефонных мошенниках.

ЖЗЛ
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