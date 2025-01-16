На границе Украины и Белоруссии появились новые ограждения

Трассу на границе Украины и Белоруссии завалили валунами

Трассу на границе между Украиной и Белоруссией завалили валунами. О появлении новых ограждений сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что помимо валунов на границе двух государств присутствует строительный мусор, противотанковые ежи, колючая проволока и другие преграды. С украинской стороны границы также присутствует сторожевая собака.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Белоруссия выдвигала в приграничные с Украиной районы новые спецотряды МВД, задачей которых стало предотвращение проникновения в республику диверсантов. Отмечалось, что подобные отряды присутствуют во всех шести областях страны.