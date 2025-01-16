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12:07, 16 января 2025Бывший СССР

На Украине спасатели пожаловались на запугивание мобилизацией

Депутат Рады Гончаренко: На Украине спасателей запугивают мобилизацией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

На Украине спасателей из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) запугивают отменой бронирования от мобилизации для половины сотрудников. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«В последние дни начал снова получать сообщения от сотрудников ГСЧС. Руководство их запугивает, рассказывает, что их бронь сохраняется до 28 февраля, а дальше 50 процентов переводят в Вооруженные силы Украины», — написал он.

По словам парламентария, в некоторых случаях руководство уже составляет предварительные списки на перевод спасателей в ряды украинской армии. При этом он отметил, что в прошлом году ходили аналогичные слухи об отмене бронирования для спасателей, однако в результате бронь получили 90 процентов сотрудников ГСЧС.

Ранее Гончаренко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военной подготовке женщин. Согласно документу, женщины будут вставать на воинский учет и проходить военную подготовку только добровольно.

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