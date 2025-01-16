На Украине спасатели пожаловались на запугивание мобилизацией

На Украине спасателей из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) запугивают отменой бронирования от мобилизации для половины сотрудников. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.
«В последние дни начал снова получать сообщения от сотрудников ГСЧС. Руководство их запугивает, рассказывает, что их бронь сохраняется до 28 февраля, а дальше 50 процентов переводят в Вооруженные силы Украины», — написал он.
По словам парламентария, в некоторых случаях руководство уже составляет предварительные списки на перевод спасателей в ряды украинской армии. При этом он отметил, что в прошлом году ходили аналогичные слухи об отмене бронирования для спасателей, однако в результате бронь получили 90 процентов сотрудников ГСЧС.
Ранее Гончаренко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военной подготовке женщин. Согласно документу, женщины будут вставать на воинский учет и проходить военную подготовку только добровольно.