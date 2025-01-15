На Украине сообщили о подписании закона о военной подготовке женщин

Гончаренко: Женщины будут вставать на воинский учет добровольно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому женщины будут вставать на воинский учет и проходить военную подготовку только добровольно. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Правка в этом законе гарантирует для женщин прохождение базовой военной подготовки только добровольно и после того — чтобы ставили на воинский учет тоже исключительно добровольно», — написал Гончаренко.

Он добавил, что юноши, встретившие 18-летие за границей, смогут встать на воинский учет, не приезжая на Украину.

Ранее Гончаренко раскритиковал отношение украинских властей к военным, так как они не принимают закон о демобилизации. Он заключил, что в государстве нарушена справедливость, так как на военных «всем все равно».