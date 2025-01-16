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19:53, 16 января 2025Силовые структуры

Находящийся в розыске россиянин поссорился с сожительницей и обокрал место ее работы

В Томске задержали мужчину, укравшего 800 тыс рублей с места работы сожительницы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

В Томске сотрудники полиции задержали находящегося в федеральном розыске мужчину, который поссорился с сожительницей и обокрал место ее работы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Все произошло в селе Коломинские Гривы. В один из вечеров работница местной почты поссорилась с 38-летним сожителем и легла спать. Когда женщина проснулась среди ночи, ее спутника не было дома. Заподозрив неладное, жительница начала искать ключи от своей работы — поняв, что они пропали, она отправилась к почте и уже оттуда позвонила в полицию.

Прибывшие на место силовики предположили, что злоумышленник похитил 800 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий. Мужчина был задержан спустя сутки в одной из гостиниц Томска — при нем были обнаружены ключи от почты и половина похищенных денег. Он во всем сознался.

Ранее в суд Красноярска поступило уголовное дело в отношении жителя Чувашии, который поссорился с мужчиной в клубе и сообщил о минировании для быстрого приезда силовиков.

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