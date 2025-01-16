Находящийся в розыске россиянин поссорился с сожительницей и обокрал место ее работы

В Томске задержали мужчину, укравшего 800 тыс рублей с места работы сожительницы

В Томске сотрудники полиции задержали находящегося в федеральном розыске мужчину, который поссорился с сожительницей и обокрал место ее работы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Все произошло в селе Коломинские Гривы. В один из вечеров работница местной почты поссорилась с 38-летним сожителем и легла спать. Когда женщина проснулась среди ночи, ее спутника не было дома. Заподозрив неладное, жительница начала искать ключи от своей работы — поняв, что они пропали, она отправилась к почте и уже оттуда позвонила в полицию.

Прибывшие на место силовики предположили, что злоумышленник похитил 800 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий. Мужчина был задержан спустя сутки в одной из гостиниц Томска — при нем были обнаружены ключи от почты и половина похищенных денег. Он во всем сознался.

Ранее в суд Красноярска поступило уголовное дело в отношении жителя Чувашии, который поссорился с мужчиной в клубе и сообщил о минировании для быстрого приезда силовиков.