Словацкая полиция задержала 18-летнего подростка, напавшего с ножом на школу. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила полиция Прешовского края.
«18-летний ученик, подозреваемый в совершении тяжкого преступления в Спишска-Стара-Вес, был задержан сразу после инцидента», — говорится в публикации.
Ранее российские правоохранители предотвратили нападение вооруженного ножом подростка на школу №1 в подмосковном Реутове.