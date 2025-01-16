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16:28, 16 января 2025Мир

Напавшего с ножом на словацкую школу подростка задержали

Полиция Словакии задержала напавшего с ножом на школу 18-летнего подростка
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: David W Cerny / Reuters

Словацкая полиция задержала 18-летнего подростка, напавшего с ножом на школу. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила полиция Прешовского края.

«18-летний ученик, подозреваемый в совершении тяжкого преступления в Спишска-Стара-Вес, был задержан сразу после инцидента», — говорится в публикации.

Ранее российские правоохранители предотвратили нападение вооруженного ножом подростка на школу №1 в подмосковном Реутове.

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