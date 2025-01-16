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13:14, 16 января 2025Силовые структуры

В российском городе предотвратили нападение на школу

В Реутове спецслужбы предотвратили нападение на школу, готовившееся учеником
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские спецслужбы предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, которое готовил местный десятиклассник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняет Baza, ученик заинтересовался международным молодежным движением «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация) несколько лет назад. Сначала он вступил в тематические паблики и обсуждал массовые расправы в учебных заведениях, а затем, по версии следствия, постепенно перешел от теории к практике. Юноша был вовремя задержан.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы сторонника движения «Колумбайн» Кирилла Березовского, который готовил теракт в одном из торговых центров в Иркутской области.

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