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12:02, 18 октября 2024Силовые структуры

Сторонника «Колумбайна» осудили в России за приготовление к теракту

Суд дал 11 лет стороннику «Колумбайна» за приготовление к теракту под Иркутском

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы Кирилла Березовского, который готовил теракт в одном из торговых центров в Иркутской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным следствия, Березовский, разделяя идеи международного молодежного движения «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация), пропагандировал его идеологию среди своих знакомых. Кроме того, он высказывал намерения о совершении массовых расправ в общественных местах в Железногорск-Илимском — в частности, мужчина изучил план здания местного торгового центра и определил дату теракта, к которому привлек соучастника.

Довести задуманное до конца злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Первые три года от назначенного срока он проведет в тюрьме, а оставшиеся годы — в колонии строгого режима.

Ранее в Данкове Липецкой области 17-летняя студентка хотела поджечь военкомат и попала в психиатрическую больницу. По некоторым данным, фигурантка является последовательницей движения «Колумбайн».

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      Олеся Мицкевич
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