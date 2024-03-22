17-летняя россиянка попала в психиатрическую больницу за попытку теракта

Под Липецком студентка попала в психбольницу за попытку поджога военкомата

В Данкове Липецкой области 17-летняя студентка хотела поджечь военкомат и попала в психиатрическую больницу. Об этом сообщает SHOT в своем Telegram-канале.

По данным следствия, девушка является студенткой первого курса Данковского агропромышленного техникума. Дома она самостоятельно изготовила несколько коктейлей Молотова, чтобы поджечь здание военного комиссариата на улице Карла Маркса. Однако реализовать свои намерения фигурантка не смогла. Ее опередили, к ней с обыском пришли оперативники. Они изъяли бутылки с воспламеняющейся жидкостью и задержали первокурсницу.

Следователи возбудили в отношении задержанной уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас девушка находится в областной психиатрической больнице.

Telegram-канал Baza уточняет, что фигурантка является последовательницей движение «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее сообщалось, что Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 18-летнего жителя Челябинской области к пяти годам колонии общего режима за покушение на теракт в военкомате.