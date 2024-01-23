Российского студента отправили на 5 лет в колонию за покушение на теракт

В Екатеринбурге студент получил 5 лет за покушение на теракт в военкомате

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 18-летнего жителя Челябинской области к пяти годам колонии общего режима за покушение на теракт в военкомате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Установлено, что студент был сторонником идеологии украинской националистической организации и в 2023 году совершил покушение на теракт в отношении объекта Министерства обороны РФ. Его действия пресекли сотрудники ФСБ, после чего юношу отправили в суд.

На момент совершения преступления он не был совершеннолетним.

По данным «Коммерсанта», речь идет о студенте колледжа, который в июне прошлого года пытался поджечь военкомат.

Ранее сообщалось, что в Приморье военного осудили на два года за оправдание терактов на Крымском мосту.