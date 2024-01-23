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09:15, 23 января 2024Силовые структуры

Российский военный получил два года за оправдание терактов на Крымском мосту

В Приморье военного осудили на два года за оправдание терактов на Крымском мосту

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил военного по фамилии Бондаренко к двум годам колонии-поселения за оправдание терактов на Крымском мосту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине вменили статью 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Дело рассматривали в особом порядке, Бондаренко вину признал.

Установлено, что военный был не согласен с решением о проведении СВО и вечером 13 августа 2023 года заявил сослуживцам, что одобряет теракты на Крымском мосту, считая идеологию и практику терроризма правильными.

Ранее сообщалось, что в Омске военного Критенко осудили на 6 лет за уклонение от службы.

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      Илона Палей
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