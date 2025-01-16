Названы приглашенные на инаугурацию Трампа политики

Politico: Трамп пригласил на инаугурацию целый ряд правых европейских политиков

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января, целый ряд правых европейских политиков. Об этом пишет Politico.

«Инаугурации, как правило, являются традиционными мероприятиями с размахиванием флагами — важным демократическим ритуалом для местных жителей. Иностранные дипломаты обычно посещают мероприятие из вежливости, а главы государств и правительств обычно не присутствуют на нем. Трамп, конечно, не сторонник традиций. Он пригласил многих иностранных лидеров, с которыми разговаривал по телефону или которых принимал лично в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, таких как президент Аргентины Хавьер Милей и председатель КНР Си Цзиньпин», — говорится в публикации.

На инаугурацию американского лидера также приедут премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, глава британской партии Reform UK Найджел Фараж, экс-кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур, а также лидер крайне-правой националистической партии Бельгии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен.

Ранее журнал Time опубликовал список того, что Трамп обещал сделать сразу после инаугурации. Издание напомнило, что Трамп сообщил однопартийцам в Сенате о подготовке около 100 указов к первому дню президентства, призванных «ударить в самое сердце» законодательной повестки администрации действующего главы государства Джо Байдена.