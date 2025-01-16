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15:34, 16 января 2025Мир

Названы приглашенные на инаугурацию Трампа политики

Politico: Трамп пригласил на инаугурацию целый ряд правых европейских политиков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января, целый ряд правых европейских политиков. Об этом пишет Politico.

«Инаугурации, как правило, являются традиционными мероприятиями с размахиванием флагами — важным демократическим ритуалом для местных жителей. Иностранные дипломаты обычно посещают мероприятие из вежливости, а главы государств и правительств обычно не присутствуют на нем. Трамп, конечно, не сторонник традиций. Он пригласил многих иностранных лидеров, с которыми разговаривал по телефону или которых принимал лично в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, таких как президент Аргентины Хавьер Милей и председатель КНР Си Цзиньпин», — говорится в публикации.

На инаугурацию американского лидера также приедут премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, глава британской партии Reform UK Найджел Фараж, экс-кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур, а также лидер крайне-правой националистической партии Бельгии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен.

Ранее журнал Time опубликовал список того, что Трамп обещал сделать сразу после инаугурации. Издание напомнило, что Трамп сообщил однопартийцам в Сенате о подготовке около 100 указов к первому дню президентства, призванных «ударить в самое сердце» законодательной повестки администрации действующего главы государства Джо Байдена.

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