Названы самые нечистоплотные страны

Euronews: 37 процентов жителей России признались, что не моют руки после туалета

Россия вошла в пятерку самых нечистоплотных стран Европы. Об этом сообщает Euronews.

Согласно данным, собранным в ходе социологического исследования WIN/Gallup, меньше всего заботятся о чистоте в Нидерландах. Каждый второй житель этой страны не моет руки после туалета. На следующем месте — Италия. Там не моет руки 43 процента населения.

Пятерку самых нечистоплотных стран Европы замыкают Испания, Франция и Россия. В России 37 процентов участников опроса WIN/Gallup признались, что не моют руки после посещения уборной. Участники опроса из Франции и Испании отстают от россиян на один и два процента соответственно.

Сильнее всего чистота рук беспокоит жителей Турции и Боснии. По данным WIN/Gallup, 96 процентов боснийцев моют руки после туалета. В Турции этот показатель на два процента ниже и составляет 94 процента.

Ранее сообщалось, что мужчины из Латвии и Литвы опережают по длине пениса жителей других стран, в прошлом входивших в СССР. Средняя длина пениса в России, по данным World Populationr Review, составляет 14,16 сантиметра.